In Thüringen zum Beispiel ist es so: Wie schon im vergangenen Jahr haben die Schülerinnen und Schüler nach der Ausgabe der Sommerzeugnisse eine Woche lang Zeit, einen Antrag auf freiwilliges Wiederholen zu stellen. Bildungsminister Helmut Holter erklärt, für wen das nicht gilt: "Also diejenigen, die vergangenes Jahr schon mal freiwillig wiederholt haben, dürfen das nicht nochmal. Sogenannte Kettenwiederholungen sind ausgeschlossen." Und wer dieses Jahr die Schule mit einem Abgangszeugnis verlasse, dürfe ebenfalls nicht freiwillig wiederholen. Im vergangenen Jahr hätten schon einige die Möglichkeit genutzt. Zahlen dazu hat Holter allerdings nicht.

Claudia Koch ist die Sprecherin der Landeselternvertretung Thüringen. Freiwilliges Wiederholen beschäftige gerade viele Eltern und ihre Kinder: "Also die Anfragen sind auf jeden Fall da. Und es werden sicherlich auch viele davon Gebrauch machen." Nach dem zweiten Corona-Schuljahr mehr als im Vorjahr, glaubt sie. Besonders an den Regelschulen, wo über die Versetzung in Haupt- und Realschulklassen entschieden werde, sei das aktuell ein großes Thema. Aber auch in den vierten Klassen, wo es um die Frage "Regelschule oder Gymnasium?" gehe. Und noch etwas fällt Claudia Koch auf: "Eltern überlegen, ob sie ihr Kind dieses Jahr einschulen oder ob sie die Kinder nicht noch ein Jahr länger in der Tageskinderstätte lassen."