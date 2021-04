Sie möchte lieber anonym bleiben – zu sehr polarisiert das Thema Impfen. Aber sie macht sich Sorgen, vor allem über Langzeitschäden: "Ich bin da sehr unsicher, ich lasse mich auch nie gegen Grippe impfen. Deshalb habe ich da schon die Tendenz zum Nein-Sagen zu der Impfung." Dass Geimpfte nun womöglich schneller als andere all ihre Grundrechte wieder ausüben können sollen, verunsichert die Leipzigerin zusätzlich. In der Debatte fühle sie sich nicht mehr wohl: "Also es fühlt sich wie so eine Bestechung an: Wenn ich mich impfen lasse, dann bekomme ich meine Grundrechte wieder. Aber das ist ja auch eine Impfpflicht durch die Hintertür."