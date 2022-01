Den vorläufigen Daten zufolge ist die Differenz allerdings höher als die Zahl der Covid-19-Todesfälle: In absoluten Zahlen lagen die Sterbefallzahlen im November um 15.723 Fälle über dem mittleren Wert der Vorjahre. Das Robert Koch-Institut registrierte für diesen Zeitraum jedoch bislang 7.591 Covid-19-Todesfälle. Ähnlich verhält es sich in anderen Monaten.

Als mögliche Ursachen dafür nennt die Statistikbehörde etwa eine Dunkelziffer bei den Covid-19-Todesfällen sowie mögliche Spät-Folgen verschobener Operationen und Vorsorgeuntersuchungen.



Besonders auffällig zeigen sich die Abweichungen bei den Sterbefallzahlen jedoch auch in den Bundesländern mit dem jeweils höchsten Infektionsgeschehen. In Sachsen waren es im November 49 Prozent mehr Sterbefälle als im mittleren Wert der vier Vorjahre, in Thüringen lag die Abweichung bei 47 Prozent und in Bayern bei 32 Prozent. Besonders niedrig waren die Abweichungen dagegen in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen - mit weniger als zehn Prozent über dem Vergleichswert aus den Vorjahren.