Auch Kirsti Gräf erfuhr am ersten Januar dieses Jahres, dass sie sich von einem geliebten Menschen, der an Covid-19 erkrankt ist, verabschieden muss. Ihr Großvater überlebte den Virus nicht und hinterließ eine Familie in Trauer, berichtet sie am Telefon.

"Ich wollte noch, dass ihm ein Fingerabdruck gemacht wird, damit ein Kettenanhänger für uns oder ein Ring daraus gestaltet wird", erzählt Kirsti Gräf. "Aber selbst diese Dinge waren nicht möglich, weil ihn keiner mehr angefasst hat."

Diskussionen mit Corona-Leugnern sind zermürbend

Gräf wird schnell dünnhäutig, wenn jemand mit ihr über die Existenz von Corona diskutieren will oder womöglich noch behauptet, dass ihr Großvater mit 87 schon alt gewesen sei. "Natürlich war für mich klar, dass er sich aufgrund seines Alters an seinem Lebensende befindet", so Gräf. "Aber er ist noch ein paar Tage vorher Auto gefahren. Ihm ging es soweit gut, er hat die Großmutter mitversorgt."

Wie wäre sein Leben weiter gegangen, wenn diese Krankheit nicht dazwischengekommen wäre, fragt sich Kirsti Gräf. "Mein Onkel hat gesagt, er hätte an allem sterben können, an einem Herzinfarkt, an einem Schlaganfall, wie sich das mit 87 gehört, aber nicht an Corona."

Trauerprozess wird enorm erschwert

Kirsti Gräf arbeitet seit fast 20 Jahren als Trauerbegleiterin und sieht die aktuellen Gegebenheiten für Menschen, die eine geliebte Person verabschieden müssen, kritisch. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Das kann den Trauerprozess enorm erschweren, so Gräf. Auch die Beerdigung ihres Großvaters, auf der sie unter freiem Himmel eine Rede hielt, endete ungewöhnlich. Jeder nahm ein Stück des Lieblingskuchens ihres Großvaters, einem Frankfurter Kranz, mit nach Hause.

"Dann hat jeder zu Hause diesen Kuchen für sich gegessen, weil wir nicht zusammensitzen konnten", erzählt Kirsti Gräf. "Das war etwas, was für die Omi ganz schwer zu verstehen war: Warum können wir jetzt nicht zusammensitzen und über Opi reden?" Die Trauerbegleiterin glaubt, dass manchen jetzt doch wieder bewusster geworden ist, wozu diese Rituale wichtig sind: "Weil sie nämlich Trost und Halt geben."

Digitale Treffen für Angehörige geplant

Gräf plant digitale Treffen für Menschen, die unter Corona-Bedingungen jemanden verabschieden mussten. Auch für Winnfried Rommerskirch ist es heilsam, über seine Frau und ihren Tod durch Corona zu sprechen.

"Warum ich es offen mache? Weil ich denke, dass es nötig ist, dass viele Leute die Gefahr sehen, die von dem Virus ausgeht", erklärt der Witwer seine Motivation. "Ein Antrieb ist auch, dass man über jemanden spricht, den man verloren hat. Das hilft im Nachhinein auch."