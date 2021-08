Heike Schäker hat da eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Sie ist Fachärztin für Neurologie mit eigener Praxis in Leipzig. "Ich hab also eine Patientin zwischen 60 und 70 Jahren, die an einer rheumatischen Erkrankung leidet, deswegen immunsupprimiert ist und in der Vergangenheit bei anderen Impfungen schon mehrfach allergische Reaktionen auf Impfstoffe gehabt hat", erzählt Schäker. Die Ärztin beschreibt ihre Patientin als eine Dame, die durchaus fit sei und ein Interesse an Konzert- oder Gaststättenbesuchen habe. Aufgrund der Vorgeschichte habe ihr aber der Immunologe von der Impfung abgeraten.