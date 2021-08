Silvio Lindemann, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Dresden, sagt: "Bisher hatten wir ja nur die Testangebotspflicht für Arbeitgeber, das ist jetzt eine echte Testpflicht." Wer die Testpflicht verweigere, könne vom Arbeitgeber ausgeschlossen werden. "Er (der Arbeitgeber, Anmerk. der Red.) kann also im schlimmsten Fall sogar sagen: 'Ich mahne dich ab, wenn du dich nicht testen lässt, weil du deine Arbeitsleistung nicht erbringen kannst. Ich darf die Gehaltszahlungen einstellen'", erklärt Lindemann. "Und wenn er (der Arbeitnehmer, Anmerk. der Red.) sich weiterhin weigert, wäre das sogar ein Fall für eine Kündigung."

Aber die Testpflicht am Arbeitsplatz für alle, die mindestens fünf Tage Urlaub hatten, gibt es in Mitteldeutschland nur in Sachsen. Sachsen-Anhalt und Thüringen schreiben dazu nichts vor.

Aber auch in Sachsen ändert sich deshalb nicht überall etwas: Sensible Bereiche brauchen ohnehin ein Testkonzept. So auch die Pflegeeinrichtungen der sächsischen Arbeiterwohlfahrt. Landesgeschäftsführer David Eckardt sagt, in den Einrichtungen werde sich nicht sehr viel ändern. Es würden sowieso zwei Mal in der Woche Tests angeboten. Sollte ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin diese Tests nicht durchführen lassen, muss er oder sie in voller Schutzausrüstung seinen Dienst antreten.