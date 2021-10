Jüngste Studien zeigten, dass der Anteil von Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt besonders hoch sei. Meilicke nennt dafür zwei mögliche Gründe. Viele Menschen, die in der DDR groß geworden sind, hätten eine gewisse Skepsis gegenüber Staat und Medien aus ihren früheren Erfahrungen heraus entwickelt. Diese Skepsis bestehe vielleicht bis heute fort, so dass diese Menschen sich Informationen aus informelleren Kreisen im Internet bezögen.

Verschwörungstheoretiker nutzen die Corona-Pandemie für abenteuerliche "Theorien". Bildrechte: MDR