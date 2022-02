Doch die vierte Impfung wird bewusst nur für bestimmte verletzliche Personen empfohlen. Bei allen anderen Personen raten Fachleute davon ab, sich zu oft in kurzen Abständen von wenigen Monaten boostern zu lassen. Epidemiologe Alexander Kekulé merkt zusätzlich an, dass eine vierte Spritze nicht bis zum Herbst reiche: "Wir wissen nicht, welche Variante da kommen wird, aber so oder so ist der Zeitraum so lang, dass man dann die fünfte Spritze im Herbst braucht."



Dann wird es vermutlich einen neuen, angepassten Impfstoff geben, hoffen die Fachleute. Frühestens dann dürfte für den großen Rest der Bevölkerung Impfung Nummer vier fällig werden.