Wenn Thomas Dewor auf die gerade begonnene vierte Corona-Welle blickt, dann sieht er sich und sein Team gut gerüstet. "In den ersten drei Wellen wurde viel gelernt. Es gibt jetzt genaue Konzepte, an die wir uns halten können und genug Schutzmaterialien", sagt er. Thomas Dewor ist Leiter des Augusta-Viktoria-Stifts in Erfurt. In zwei Pflegeinrichtungen werden dort insgesamt 84 ältere Menschen betreut. Doch was ihnen natürlich am meisten Sicherheit gäbe, sagt Dewor, seien die Corona-Impfungen: 98 Prozent der Bewohner und 90 Prozent der Mitarbeiter seien inzwischen geimpft.

In Mitteldeutschland ging die Zahl der Coronatoten in den Heimen seit dem Frühling stark zurück. Dennoch: Alleine in Thüringen starben im Zeitraum vom 17. März bis 28. Juli insgesamt 1.584 Menschen an oder mit COVID-19 in stationären Pflegeeinrichtungen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Sachsen-Anhalt nannte in dem Zusammenhang keine Zahlen. Sachsen wiederum lediglich für den Zeitraum vom 31. Mai bis 25. Juli – in der Zeitspanne gab es 27 Infektionen in sächsischen Pflegeeinrichtungen, zwei Menschen starben.