Seit Beginn der Corona-Pandemie ist es immer wieder zu schweren Ausbrüchen von Covid-19 in Alten- und Pflegeheimen gekommen. Einer der größten im MDR-Sendegebiet hat in Weimar stattgefunden. Dort gab es in einem Heim der Azurit-Gruppe 23 Tote durch Corona zu beklagen. In Leipzig kam es in der städtischen Unterkunft "Am Auenwald" zu 46 Infektionen. 16 Bewohner starben, einer davon in einer Klinik, die anderen im Heim.

"Also die Gründe kann ich nicht benennen", sagt der Geschäftsführer der Städtischen Heime Leipzig, Stefan Eckner. Dies könne auch die Leitung des Altenpflegeheims "Am Auenwald" nicht. "Es liegt in der Entscheidung des Arztes vor Ort, ob ein Bewohner in ein Krankenhaus eingewiesen oder nicht eingewiesen wird."

In der Einrichtung in Leipzig haben die Ärzte entschieden, die Erkrankten erst einmal im Heim zu behandeln. Dies folgt den Anregungen der Organisation der Ärzte, wie aus einem gemeinsamen Papier der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) von Sachsen und Thüringen aus dem Dezember hervorgeht: Heimbewohner sollten demnach, auch wenn sie bereits Symptome haben, möglichst lange im Heim behandelt werden – bis hin zur Gabe von Sauerstoff über eine Nasensonde.

Personalnot in den Heimen

Diesen Vorschlag haben Patientenschützer kritisiert: Das sei für die Patienten lebensgefährlich, hieß es. "Die einzige Begründung, die ich dafür verstehen könnte", erwidert darauf der Vorsitzende der KV Sachsen, Klaus Heckemann, "ist, dass man meint, dass man nicht schnell genug erkennen könnte, wenn es den Patienten schlechter geht". Dies sei möglich. Doch das geschehe nicht innerhalb weniger Minuten, sondern im Laufe eines Tages. "Und: Das muss man erkennen!" Er sehe kein Risiko, wenn die Heime personell ordentlich ausgestattet seien.