Wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte, setzte sich "cringe" mit 42 Prozent gegen die anderen beiden übriggebliebenen Kandidaten "sus" und "sheesh" im Online-Voting durch.

"Sus" ist die Kurzform des englischen Wortes "suspicious" und bedeutet "verdächtig" oder "auffällig". Popularität erlangte es vor allem durch das Online-Spiel "Among Us". Das Wort landete im Finale mit 32 Prozent auf Rang zwei. Den dritten Platz belegte mit 26 Prozent der Ausdruck "sheesh". Er dient als Reaktion auf etwas Erstaunliches oder Unglaubliches.

Die Abstimmung erfolgte seit dem 14. Juni in mehreren Runden. Insgesamt beteiligten sich nach Angaben von Langenscheidt rund 1,2 Millionen Jugendliche an der Wahl. Sie können seit 2020 ihre Lieblingswörter nicht nur vorschlagen, sondern auch selbst dafür abstimmen. Zuvor hatten ausschließlich Erwachsene über das Jugendwort entschieden, was immer wieder für Diskussion gesorgt hatte.