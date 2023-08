Ein anderer Job, bei dem es richtig heiß wird, findet sich in einer Gießerei. In Schönheide im Westerzgebirge wird seit mehr als 100 Jahren Eisen verarbeitet. Aktuell stellt Schönheider Guss etwa Teile für den Elektromaschinenbau her. Um das glühende, flüssige Eisen von den Öfen an die Formanlagen zu bringen, kommt es in eine Transporttrommel.