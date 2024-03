Bildrechte: picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Verbot von "Qualzucht" Faktencheck zur geplanten Tierschutznovelle: Der Dackel bleibt

Hauptinhalt

30. März 2024, 05:00 Uhr

Schlagzeilen über ein Verbot des deutschen Dackels haben in den vergangenen Tagen viele Hundebesitzer beunruhigt. Der Grund: Das Bundeslandwirtschaftsministerium arbeitet an einer Tierschutznovelle. Demnach soll die "Qualzucht" von Haustieren künftig verboten sein. Hier erfahren Sie, was sich ändern soll.