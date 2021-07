"Ich will nicht gefragt werden, warum ich so gut Deutsch spreche", sagt Linh, die in Leipzig geboren wurde. Die Viet-Deutsche in der zweiten Generation möchte diesen Alltagsrassismus nicht mehr hören müssen. Ihre Eltern sind kurz vor der Wende als Vertragsarbeiter in die DDR gekommen, nach der Wiedervereinigung geblieben und haben sich unter schweren Bedingungen ein neues Leben aufgebaut. Das kennt auch die Reporterin Nhi Le, die aus einer Kleinstadt in Thüringen kommt.

Es sind unbekannte und oft unerzählte Geschichten – diese verstecken sich hinter den Markisen und Schaufenstern der vietnamesischen Geschäfte, die in vielen Orten Ostdeutschlands zum Stadtbild gehören. Linh kennt einige dieser Geschichten: Sie arbeitet bei der Stadtverwaltung in Leipzig, ist Mitglied des Migrantenbeirates und engagiert sich für Vietnamesen in der Messe-Metropole.

Mit derzeit 3500 Vietnamesen gibt es in Leipzig die "zweitgrößte Community in Deutschland", berichtet Linh. Die erste Generation der Viet-Deutschen habe sich nach der Wende hauptsächlich in die Selbstständigkeit gerettet – in eher kleine oder mittelständische Unternehmen. Typische Beispiele dafür seien Obst&Gemüse-Läden, Geschenke-Shops oder Schneidereien. Ein weiteres: Der "Asia-Imbiss oder das Asia-Restaurant. Meine Eltern haben zum Beispiele einen Imbiss. Ich bin also ein typisches Gastro-Kind."

Vietnam war nach 20 Jahren Krieg mit USA zerstört

Die Eltern von Linh sind kurz vor der Wende nach Leipzig gekommen. "Ihr Plan war es, zehn Jahre zu ackern, dann viel Vermögen zu haben und anschließend mit einem Moped heimzukehren." Doch nach dem Mauerfall hätten sie sich entschieden zu bleiben. "Das finde ich auch cool." Doch über diese Zeit wollten ihre Eltern kaum reden.

Nguyen ist nach der Wende in Deutschland geblieben, weil er eine Frau gefunden hatte. Bildrechte: MDR exakt Einer, der mit Nhi Le über diese schwere Zeit reden will, ist Herr Nguyen aus Magdeburg. Er betreibt heute ein Restaurant in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt. Dort ist er bereits vor knapp 40 Jahren angekommen. "Warum sind wir gekommen? Unsere Heimat war nach 20 Jahren Krieg mit den USA total kaputt gewesen." Es gab viele junge Vietnamesen, doch in der Heimat keine Arbeit. "Wir sind nur gekommen, um zu arbeiten, arbeiten, arbeiten."

Nguyen hatte Dreher gelernt und kam mit 22 Jahren in der DDR an. Von 1982 bis 1990 hat er dann in seinem Beruf gearbeitet. "Ich bin dann nicht zurück, weil ich eine Frau kennengelernt habe. Wir haben ein Kind geboren. Ich habe mir Sorgen gemacht", sagt Nyugen. Nachdem er so lange aus seiner Heimat weggewesen war, habe er keine Kontakte mehr im Vietnam gehabt. Seine Eltern seien bereits lange zuvor gestorben. Also sei er bis heute in Magdeburg geblieben.

Gastarbeiter bleibt in Magdeburg mit Frau und Kind

"Meine Frau war auch eine Gastarbeiterin. Sie arbeitete im Kinderbekleidungswerk. Wir haben uns verliebt", sagt Nyugen. Doch diese Liebe hatte es schwer. Ein gemeinsames Leben war in der DDR verboten.

Die Regeln besagten: Wir sind hier um zu arbeiten, nicht um zu heiraten. Herr Nguyen Ehemaliger Gastarbeiter in der DDR

Deshalb sind die Vietnamesinnen in ihren DDR-Unterkünften abgeschottet worden. Eine Schwangerschaft oder Familiengründung sollte unbedingt verhindert werden. Wer doch schwanger wurde, wurde abgeschoben oder sogar zur Abtreibung gezwungen. Nguyen hatte aber Glück. Sein Fall war anders, da er und seine Frau zum Zeitpunkt der Schwangerschaft schon den ständigen Wohnsitz bewilligt bekommen hatten.