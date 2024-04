Auf Anfrage hat Otto dem MDR zu den Vorwürfen schriftlich mitgeteilt, dass die in der Vorstudie "herangezogenen Unterlagen [...] als Beleg nicht ausreichen" würden. Zwar seien im Cottbuser Gefängnis für den VEB Pentacon Gehäuse von Fotoapparaten gestanzt und entgratet worden. "Offen bleibt jedoch, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang die Zulieferung erfolgte." Zudem sei parallel auch im Hauptwerk gestanzt und entgratet worden.

Der Discounter Aldi-Nord hat sich ebenfalls zu den Ergebnissen der neuen Studie geäußert: "Wir bedauern und verurteilen die in der ehemaligen DDR offenbar übliche Praxis, politische Häftlinge und Strafgefangene unter Zwang für die Produktion von Gütern einzusetzen", erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Laut den Recherchen sollen Häftlinge in der DDR Feinstrumpfhosen produziert haben, die in Westdeutschland in Aldi-Supermärkten verkauft wurden.