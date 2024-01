Zivilgesellschaft ist im Westen weitaus stärker. Das hat was damit zu tun, dass Vereine, Verbände fast doppelt so viele Mitgliedschaften pro hunderttausend Einwohner haben. Das heißt, sie haben in Westdeutschland stärkere Tradition, Präsenz, Vielfalt von Zivilgesellschaft. Sie haben eine viel stärkere Rolle der Kirchengemeinde. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel sind gerade mal noch 17 Prozent in irgendeiner Konfession. Aber in Baden-Württemberg und Bayern sind Kirchen hingegen traditionell ein Ermutiger und Anlaufpunkt für Engagement. Das fehlt im Osten. Und hinzu kommen zwei unglückselige Erben des DDR-Verständnisses. Damals funktionierte das Gesellschaftsverständnis danach, dass der Staat für alles Wichtige zuständig ist, nicht man selbst. Und zum anderen ist da noch die missglückte Wiedervereinigung. Massenmigration und Massenarbeitlosigkeit haben das Vertrauen in die Politik und Gesellschaft über Generationen hinweg zerstört.