Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Berlin für eine Kehrtwende in der Wohnungs- und Mietenpolitik in Deutschland demonstriert. Mehr als 7.000 Menschen gingen nach Schätzung der Polizei gegen hohe Mieten auf die Straße. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich 20.000 Menschen.