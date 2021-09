Wer an Demonstrationen teilnimmt, bei denen es zu Straftaten kommt oder bei denen die Auflagen der Versammlungsbehörde nicht erfüllt werden, muss damit rechnen, gefilmt oder fotografiert zu werden. Patrick Martin, Pressesprecher der Landespolizei Erfurt, erklärt zu der Frage, was mit den Aufnahmen im Nachhinein geschieht: "Auch da geht es wieder nach dem Zweck der Maßnahme, also das, was letzten Endes auf der Aufnahme zu sehen ist."