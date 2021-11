In eigener Sache Deutsch-tschechischer Journalistenpreis: MDR ausgezeichnet

Hauptinhalt

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat am Freitagabend in Brünn (Brno) den Deutsch-tschechischen Journalistenpreis 2021 verliehen. Bei einer feierlichen Inszenierung in der Markthalle am Krautmarkt wurden in Anwesenheit zahlreicher Journalisten, Ehrengäste und der breiten Öffentlichkeit insgesamt 13 deutsche und tschechische Autorinnen und Autoren mit insgesamt acht Preisen ausgezeichnet. Zwei Preise gingen an Produktionen beziehungsweise Ko-Produktionen des MDR.