Über den Umgang mit den Geschlechtern in der Sprache kann man trefflich streiten – und das macht man ja auch. Denn die Trennung der Geschlechter ist im Fundament der deutschen Sprache angelegt. Fast jedes Substantiv ist der oder die und das sei auch schon ganz zu Beginn der Sprachgeschichte im Althochdeutschen vor 1.500 Jahren so gewesen, erklärt Renata Szczepaniak.

Sie ist Professorin an der Universität Leipzig und befasst sich mit der Geschichte der deutschen Sprache, wo man schon zu Beginn die Trennung findet: "Sowas wie Herzogin oder Feindin, aber auch viele Tiere wie Löwin, Eselin, Fuchsin. Das geht viel weiter als das, was wir uns heute vorstellen könne. Auch Elchin ist möglich. In der althochdeutschen Zeit ist das Suffix -in, also diese Endung, vor allem dafür da, um weiblich Personen zu bezeichnen."