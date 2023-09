Deswegen sollen die Unternehmen in Haftung genommen werden. "Supermärkte erzielen mit dem Verkauf von Elektrogeräten erhebliche Gewinne und müssten deshalb auch die Verantwortung übernehmen. "Supermärkte erzielen mit dem Verkauf von Elektrogeräten erhebliche Gewinne und müssen deshalb auch Verantwortung für die sachgerechte Entsorgung übernehmen. Wir fordern alle Supermärkte und Drogerien dazu auf, endlich eine konsequente Rücknahme von alten Elektrogeräten in allen Filialen sicherzustellen, verbraucherfreundliche Sammelmöglichkeiten anzubieten und Kundinnen und Kunden aktiv darüber zu informieren", erklärte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.

Die Umweltschützer wollen die Unternehmen nun in Verantwortung nehmen und fordern eine sachgerechte Entsorgung. So schlagen sie vor eine kundenfreundliche Rücknahme alter Elektrogeräte in Supermärkten durch professionelle und brandschutzsichere Sammelbehältnisse in der Nähe des Kassenbereiches anzubieten.