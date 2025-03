MDR-Podcast "Springerstiefel" gewinnt Deutschen Hörbuchpreis

Die Hosts Hendrik Bolz und Don Pablo Mulemba erzählten im Podcast "unaufgeregt, sachlich, sehr persönlich und voller Interesse für das Phänomen und die Menschen". Dabei gelinge es ihnen, ein Klima zu schaffen, in dem die Interviewpartner mit großer Offenheit erzählten und Einblick gewährten, so die Jury: "Wenn wir etwas verstehen, dann können wir wirklich anfangen, es zu verändern. Dieser Podcast macht Hoffnung."

Die Podcaster reden dafür mit Protagonisten, die das Phänomen Rechtsextremismus in Ostdeuschland hautnah erleben: Menschen mit Migrationsgeschichte in Städten wie Cottbus oder Chemnitz oder Schüler aus Zittau, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren.

Auch die beiden Hosts des Podcasts haben persönliche Erfahrungen mit Rechtsextremen gemacht: Der Journalist Don Pablo Mulemba (*1995) wuchs in Eberswalde in Brandenburg auf und erlebte als Sohn eines angolanischstämmigen Vaters rassistische Anfeindungen. Rapper und Schriftsteller Hendrik Bolz (*1988) beobachtete das Erstarken des Rechtsextremismus während seiner Jugend in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. Geboren wurde er in Leipzig.