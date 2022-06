Schulz habe sich schon früh für einen demokratischen Wandel in der DDR eingesetzt, heißt es in der Begründung der Deutschen Nationalstiftung , etwa im Neuen Forum, der ersten landesweiten Widerstandsbewegung in der DDR außerhalb der evangelischen Kirche. Später habe er dann für wesentliche Impulse gesorgt, die Wiedervereinigung fair und zügig voranzutreiben.

Ein mit 20.000 Euro dotierter Förderpreis der Stiftung ging an den Sender OstWest TV, der von Berlin aus in russischer Sprache sendet, 24 Stunden am Tag in Deutschland, der Ukraine, Lettland, Estland, Moldawien, in der Schweiz und Österreich über Kabel und über YouTube. Die frühere Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), Dagmar Reim, würdigte den Sender für dessen Bemühungen um eine unabhängige Berichterstattung.