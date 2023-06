Zugleich forderte der Verband, den Schwung des Deutschlandtickets zu nutzen, um den ÖPNV bundesweit nachhaltig auf ein neues Qualitätsniveau zu heben. Mit der Nutzung des Tickets gehe auch eine Erwartungshaltung einher, die nicht immer adäquat eingelöst werden könne. sagte VDV-Präsident Ingo Wortmann. Angebotsdichte und Qualität des ÖPNV seien bundesweit sehr unterschiedlich. So würden in den Ballungsräumen bei gutem Angebot dringend zusätzliche Kapazitäten gebraucht. Und in vielen ländlichen Räumen müsse dringend das Angebot insgesamt ausgebaut werden, so Wortmann.