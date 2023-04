Jede dritte Gemeinde in Mitteldeutschland ist werktags ab spätestens 20 Uhr nicht mehr mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erreichbar. Das geht aus einer umfangreichen Analyse des MDR hervor. Dafür wurden alle Fahrplandaten der über 1.200 Gemeinden in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen untersucht, die die mehr als 150 Verkehrsbetriebe in Mitteldeutschland für ihre Busse, Bahnen und Fähren digital zur Verfügung stellen.

Anhand der untersuchten Daten im Zeitraum vom 13. bis 19. März 2023 – eine normale Woche ohne Ferien und Feiertage – wird vor allem deutlich, dass die ÖPNV-Verbindungen im Tagesverlauf stark variieren. Werktags am Morgen sind die Gemeinden flächendeckend mit mindestens einer Verbindung an das Nahverkehrsnetz angeschlossen. Dabei spielen oftmals auch Schulbusse eine Rolle, da Landkreise und kreisfreie Städte dazu verpflichtet sind, Beförderungsmöglichkeiten zu organisieren.

Nahverkehr am Abend deutlich ausgedünnt

Später im Tagesverlauf sowie an Wochenenden und während der Ferien wird es für ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer deutlich schwieriger, sich mit Bus oder Bahn zu bewegen. Davon sind vor allem ländliche Gemeinden betroffen. Rund 450 Orte in Sachsen-Anhalt und Sachsen, aber vor allem in Thüringen, werden werktags nach 20 Uhr gar nicht mehr angefahren.

In Sachsen-Anhalt sind der Landkreis Börde und der Salzlandkreis am schlechtesten angebunden. In jeweils sieben Gemeinden der Kreise fährt wochentags nach 20 Uhr kein Bus mehr. Ein Beispiel: In der Gemeinde Bördeaue (Salzlandkreis) fährt der letzte Bus im Gemeindegebiet werktags um kurz vor 18 Uhr im Ortsteil Tarthun, am Wochenende ist kurz nach 18 Uhr ein Rufbus die letzte mögliche Verbindung.