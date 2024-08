Und auch immer wieder Meldungen über Übergriffe auf Paketlieferanten. Nicht zuletzt in einem Hochhaus in Duisburg. Hier hatten die Angriffe auf Zusteller nach Angaben von DHL dermaßen zugenommen, dass das Unternehmen keine Pakete mehr an die Adresse liefern will. Stattdessen werden sie in ein Geschäft zum Selbstabholen gebracht. Das ist ein Extremfall.