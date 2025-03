Thüringen ist in Mitteldeutschland das einzige Land, in dem die Zahl der Badetoten deutlich zurückgegangen ist. 2024 zählte der Freistaat fünf Menschen, die im Wasser tödlich verunglückt sind. Damit ging die Zahl von 13 im Jahr 2023 auf sechs in 2024 zurück. Fünf Männer und eine Frau kamen demnach ums Leben. Ein Opfer war zwischen elf und 20 Jahren, bei einem konnte keine Altersangabe erfolgen. Die weiteren Opfer waren zwischen 41 und 81 Jahren oder älter. Drei Todesfälle listet die DLRG in Thüringen für die ersten drei Monate des vergangenen Jahres auf. Drei Menschen starben im Juni, August und Oktober.

Etwa 90 Prozent der Todesfälle ereigneten sich in Seen und Flüssen. Während die DLRG in Seen und Teichen mit 146 Ertrunkenen sechs Todesfälle weniger verzeichnete, stieg die Anzahl derer, die in einem Fließgewässer tödlich verunglückten. 2024 ertranken in Flüssen und Bächen 161 Menschen und damit 14 mehr als im Vorjahr. Flüsse, aber auch alle anderen unbewachten Gewässer sollten möglichst gemieden werden, riet Vogt. Am sichersten sei das Baden und Schwimmen an durch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer überwachten Orten.