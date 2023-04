Was ich mir wünsche, ist, dass sich jetzt nicht alle zwei, drei Tage lang empören und dann aber so tun, als ob es dieses Denken nicht mehr geben würde.

Die Autorin Schönian verbindet die aktuelle Debatte aber auch mit einer Hoffnung: "Was ich mir wünsche, ist, dass die Aussagen nicht dafür sorgen, dass sich jetzt alle zwei, drei Tage lang empören, wie so etwas stattfinden kann und dann aber so tun, als ob es dieses Denken nicht mehr geben würde." Denn in Döpfner sieht sie gerade mit Blick auf dessen Aussagen zu Ostdeutschen keinen Einzelfall, sondern Symptom eines größeren strukturellen Problems.