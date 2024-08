Doris Ziegler zum Beispiel ist Malerin und porträtierte oft Arbeiterinnen in der DDR. "Die Frauen dort waren ungeheuer stolz auf die Arbeit, die sie geleistet haben. Die haben dafür Orden bekommen." Dennoch mussten sie sich in der Männerwelt durchsetzen – auch die Künstlerin selbst. Bei der Aufnahmeprüfung an der Leipziger Hochschule bekam sie zu hören, das sei kein Beruf für sie. Frauen in Führungspositionen waren auch nicht vorgesehen. Und dann noch die Doppelbelastung.