Eine Fahrerin der Effekt GmbH berichtet, dass ihr ein Vorgesetzter im Gespräch gesagt habe, dass es Tonaufnahmen in einem Laden in Leipzig gebe. "Davon habe ich dann später auch von anderen KollegInnen erfahren", so Charlotte. Diese hätten Videos von Einbrüchen in Domino's Filialen gesehen und anschließend etwas über die Akzente der Täter gesagt. Die Kameras sollen also Ohren haben.

In Australien deckten Journalisten unter anderem jahrelange Unterbezahlung auf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Angedrohte Kündigungen und illegale Tonaufnahmen – sind das Einzelfälle, die sich nur in Leipzig abspielen? In Australien deckten investigative Journalistinnen und Journalisten eine ganze Reihe von Missständen bei Domino's auf, unter anderem jahrelange Unterbezahlung von Mitarbeitenden. Und in den USA – dort liegt der Hauptsitz – gingen Fahrer in den Streik, weil sie Domino’s vorwarfen, sie nicht ausreichend vor den Gefahren von Corona zu schützen und ohne Lohn in die Quarantäne zu schicken.



Zum Hintergrund: Domino´s ist der größte Pizzalieferdienst der Welt und nach Lieferando der größte Player in der Essenslieferdienst-Branche in Deutschland. Und das Unternehmen wächst weiter. So hat Domino´s etwa auch Joey's und Hello Pizza aufgekauft und es so auf etwa 350 Stores in Deutschland gebracht. Langfristig sollen es sogar 1.000 werden. "Sell more Pizza, have more fun." Das ist einer der Slogans von Domino's. Auch international läuft es gut. Der Aktienwert von Domino’s hat sich in den letzten fünf Jahren zwischenzeitlich fast verdreifacht.