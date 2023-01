Die Lage ist nicht so dramatisch wie im Westen. Vom Idealniveau, also von ausreichend Blutkonserven für den Krankenhausbedarf von fünf Tagen, sei man aber auch weit entfernt. "Wir sind so zwischen zwei und drei Tagen, sehen aber zum Monatsende wirklich auch eine Zahl, bei der wir unter zwei Tagen liegen", erklärt Baulke. Hintergrund sei, dass erfahrungsgemäß im Januar ein hoher Bedarf an Blutpräparaten in den Kliniken bestehe, da die Spenden über die Feiertage nicht stattgefunden haben.