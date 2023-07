Jörn Patzak leitet die JVA in Wittlich in Rheinland-Pfalz und erlebt im Alltag die verheerende Wirkung von NPS: "Wir haben ein bis zwei Mal im Quartal einen Notarzteinsatz, weil Gefangene einen solchen Stoff rauchen und die Wirkung so stark und heftig eintritt, dass sie umfallen, kollabieren. Wir haben zum Glück Stand heute noch keinen Drogentoten in Rheinland-Pfalz nach dem Konsum einer solchen Substanz. Aber es ist nicht eine Frage, ob irgendwann einer stirbt, ist es nur die Frage, wann."