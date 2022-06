Der E-Rezept-Code wird von der Arztpraxis auf Wunsch auch auf Papier ausgedruckt. Es lässt sich wie ein herkömmliches Rezept in der Apotheke einlösen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf eine MDR AKTUELL-Anfrage teilt er schriftlich mit: "Die neuen digitalen Verfahren könnten theoretisch einen Mehrwert bringen. Sie bewirken jedoch aktuell genau das Gegenteil. Sie haben zu einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand und einem chaotisierten Praxisalltag geführt und unsere Mitarbeiterinnen und Patienten in hohem Maße frustriert, demotiviert und leider auch zu einem Abwandern von qualifizierten und hochmotivierten Fachkräften geführt. Das kann in einem ohnehin personell schwer zu besetzenden Gesundheitsbereich nicht die gewollte Folge der Digitalisierung sein."



Bis Februar 2023 soll das E-Rezept bundesweit verpflichtend eingeführt werden. Begonnen werden soll ab September in Schleswig-Holstein und Bayern.