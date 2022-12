Am ersten und zweiten Weihnachtstag suchten Taucher den Grund eines Kanals im Berliner Stadtteil Neukölln ab. Nach Polizeiangaben stand diese Suche im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Grüne Gewölbe. Bereits in der Vergangenheit gab es dort mehrfach Suchen, die im Zusammenhang mit anderen Straftaten gestanden haben sollen, die der Familie Remmo zur Last gelegt werden. Mehrere Familienmitglieder sollen in der näheren Umgebung des Kanals wohnen.