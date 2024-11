Quasi überall in Deutschland sei das der Fall, sagt Marc Elxnat vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die Zahl der Anträge auf Einbürgerung sei in den vergangenen Monaten teils sehr stark angestiegen. Und das nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum: "So ein durchschnittlicher Landkreis in Deutschland hatte sonst im Jahr mit 200, 250 Anträgen zu tun. Aktuell kann man durchaus auch teilweise von 1.000 Anträgen [pro Jahr] ausgehen."