Gut so, findet Petra Čagalj Sejdi, die Sprecherin für Asyl und Migration bei den Grünen im Sächsischen Landtag: "Ich glaube nicht, dass der Pass verramscht wird. Es gibt sehr viele Länder, in denen es ähnliche Möglichkeiten gibt." Man spreche ständig darüber, dass die Gesellschaft immer älter werde, dass es nicht die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und auch in die Gesellschaft hineingebe, die man bräuchte. Man steuere auf eine Veralterung der Gesellschaft zu, gerade in Sachsen. Da brauche es junge Menschen, gerade aus dem Grund sei das wichtig.