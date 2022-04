Preisunterschiede können wichtiger sein als Löhne. So könnte man die Ergebnisse der aktuellen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts zusammenfassen. Neu ist dabei die Methode der Forscher: Sie untersuchten die Einkommen für alle 401 Kreise und Großstädte in Deutschland. Allerdings: preisbereinigt. Also staatliche Umverteilung und regionale Preisunterschiede mitbedacht. Studienautor Eric Seils erklärt:

Wenn Sie in München wohnen, haben Sie in der Region München sehr hohe Mieten, Sie müssen sehr viel für Dienstleistungen bezahlen. Und dann ist eben das gleiche Einkommen in Sachsen-Anhalt, sagen wir zum Beispiel, viel mehr wert als in München.

So kommt es zum Beispiel, dass die Kaufkraft in Chemnitz größer ist als die in Dresden. Die Schlusslichter dieser preisbereinigten Einkommensliste liegen übrigens im Ruhrgebiet: Gelsenkirchen und Duisburg mit rund 17.400 Euro. Halle ist dagegen auf dem viertletzten Platz mit knapp über 19.000 Euro pro Kopf-Einkommen. Und der Kreis Leipzig schneidet in Mitteldeutschland am besten ab – mit fast 24.000 Euro.