In Mitteldeutschland sank die Bevölkerungszahl im vergangenen Jahr weiter. Den Angaben zufolge, lebten in Sachsen Ende Dezember 15.000 Menschen weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozent. Überdurchschnittlich gesunken ist die Bevölkerungszahl im Erzgebirgskreis, im Vogtlandkreis sowie in den Landkreisen Mittelsachsen, Zwickau und Görlitz. In der Stadt und im Landkreis Leipzig gab es hingegen einen Bevölkerungszuwachs.