In einer kurzen Rede nach ihrer Wahl versprach Kurschus, dass die EKD-Spitze dem Thema Missbrauch künftig mehr Aufmerksamkeit schenken werde. Sie wolle das Thema zur Chefinnensache machen und damit einer Forderung von Opfern sexualisierter Gewalt nachkommen.



Als weitere Schwerpunkte für ihren Ratsvorsitz nannte Kurschus die Aufgabe der Kirche, an der Seite der Schwachen, Abgehängten und Verletzten zu stehen. Zugleich will sie nach eigenen Worten auf Menschen zugehen, die von der Kirche enttäuscht sind. Die Erwartungen an die Kirche seien immer noch groß. Das spiegele sich auch in herber Kritik und Enttäuschung wider. Zugleich seien die großen Erwartungen ein gutes Zeichen, weil sie Interesse an der kirchlichen Botschaft der Hoffnung zeigten.