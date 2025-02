Das Team von Anita Schmidt führt im Batterietestzentrum der BAM Versuche zur Brennbarkeit von Batterien durch. Intakte Akkus seien an sich ungefährlich. Problematisch werde es erst, wenn sie defekt sind. Im Versuch wird eine einzelne Zelle überladen – also mit Strom vollgepumpt. Nach nur wenigen Minuten geht die Batteriezelle in der Versuchskammer In Flammen auf. Auch die Brände in Isseroda wurden sehr wahrscheinlich durch die Selbstentzündung defekter Akkus ausgelöst.