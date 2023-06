Gebrauchte E-Autos zu teuer für die Mobilitätswende

Nehmen wir an, Sie möchten ein gebrauchtes Elektroauto kaufen. Ihre Schmerzgrenze liegt bei 15.000 Euro. Sie suchen im Netz und stellen fest: Selbst die größte deutsche Gebrauchtwagen-Plattform hat kaum Auswahl. In Chemnitz z.B. werden Ihnen elf Fahrzeuge angeboten, in Erfurt 15 und in Halle sogar nur drei gebrauchte E-Autos.