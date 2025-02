Thomas Kolb ist zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Rechtsanwalt. Er sieht die Widerspruchsregelung im Datenschutzbereich kritisch und hält es für denkbar, dass die ePA per Gesetz irgendwann verpflichtend für alle gemacht wird: "Ich [halte] schon diese Opt-Out-Lösung für eine Abkehr unseres derzeitigen Rechtssystem. Das ist erstmal ein Instrument, das wir so nicht vereinbart haben, was personenbezogene Daten angeht. Und es könnte durchaus sein, dass sie irgendwann ein Gesetz erlassen, wo drinsteht: 'Das ist verpflichtend.'"