Großer Andrang von Immobilienbesitzern hat die Steuer-Plattform "Elster" vor technische Probleme gestellt. Auf der Webseite war auch am Montagmorgen noch zu lesen, es könne wegen des großen Interesses zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit kommen. Man arbeite bereits an einer Lösung. Diese Anmerkung war der Nachrichtenagentur dpa zufolge auch schon am Sonntagabend dort veröffentlicht.