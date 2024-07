Ritter: Das haben wir jetzt tatsächlich so nicht in der Umfrage abgefragt. Aber was wir aus eigener Erfahrung, auch mit Blick auf die Plattform, sagen können, ist, dass eben Emojis immer mehr Text ersetzen. Das heißt, 48 Prozent haben gesagt, sie verwenden Symbole statt Texte zu schreiben.



Damit wird die Kommunikation sehr viel weniger komplex und weniger detailliert, das kann an der ein oder anderen Stelle schon mal zu Verwirrung führen. Das hängt natürlich auch davon ab, ob ich Emojis gezielt und so einsetzen kann, dass was ich möchte, auch beim Empfänger ankommt.