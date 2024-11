Ähnliches ist aus Halle zu hören. Auf Anfrage teilt die Stadt mit, die 2022 in Kraft getretene Dienstanweisung der Stadtverwaltung zum Energiesparen sei weiterhin in Kraft.

Was die Schulen in Thüringen und Sachsen angeht, teilen die jeweils zuständigen Ministerien mit, man mache den Trägern keine konkreten Vorgaben. Ob Schulträger in Thüringen weitere Energiesparmaßnahmen vorsehen, sei nicht bekannt, hieß es aus dem Bildungsministerium in Erfurt.