Peranic erklärte: "Auf der individuellen Ebene, dass wir uns wohlfühlen, dass wir Spaß haben, dass wir mit anderen Menschen etwas sinnvolles tun. Auf der gesellschaftlichen Ebene trägt das selbstverständlich dazu bei, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird. In Teilen auch in ländlichen Räumen, dass Dinge, die die Kommune beispielsweise nicht leisten kann, aufrechterhalten, werden."

Für die ausgezeichneten Initiativen ist der Wettbewerb Motivation und nicht selten finanzielle Grundlage, um die Projekte überhaupt umzusetzen zu können. Die Wanderkneipe in Brandenburg dürfte schon bald nicht mehr nur eine Idee sein, so Katja Neels: "Es ist ein Motor! Das schiebt jetzt an! Ahja, Mensch! Wir können es so und so machen!"