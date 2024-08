In Hamburg wurden 2022 pro Person demnach 1.424 Euro steuerpflichtiges Vermögen vererbt oder verschenkt, in Bayern waren es 1.295 Euro. Auf der anderen Seite der bayerisch-thüringischen Landesgrenze lag dieser Wert bei 69 Euro. In Sachsen kamen auf jede Person im Durchschnitt 84 Euro steuerpflichtige Erbschaften und Schenkungen, in Sachsen-Anhalt waren es 65 Euro. In Hamburg wurde pro Person also rund 22 Mal so viel steuerpflichtiges Vermögen vererbt oder verschenkt wie in Sachsen-Anhalt.