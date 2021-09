Eine zu geringe Nachfrage von Autos, die CNG tanken – also komprimiertes Erdgas. Knapp 2.500 dieser Fahrzeuge sind in Sachsen zugelassen. Zum Vergleich: Benziner und Diesel gibt es im Freistaat über zwei Millionen. Damit ist die Nachfrage tatsächlich gering. Knapp 30 CNG-Tankstellen hat Sachsen, ähnliche viele Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Moviatec betreibt einige CNG-Zapfsäulen in der Region, etwa in Zusammenarbeit mit Aral. Geschäftsführer Frank Rößler weiß um die Probleme solcher Anlagen wie der von Eins: "Die Kunden wollen heutzutage eine Tankstelle, wo man auch seine Einkäufe erledigen kann, wo man neben dem Tanken auch etwas zu essen bekommt. Wir erleben, dass die Tankstellen, die SB sind, vom Kunden in der Regel nicht sehr gefragt sind, und wir als Tankstellenbetreiber fokussieren uns auf die Tankstellen, die der Kunde gern nachfragt." Man versuche, das Netz zu stärken, baue auch aus und akquiriere neue Tankstellen, sagt Rößler und fügt hinzu, man werde auch in vielen Jahren noch CNG tanken können.