Behörde prüft Video Ermittlungen nach Polizeieinsatz gegen Klimaaktivisten in Berlin

Bei neuen Protesten wurden am Montag in Berlin nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger bis zum Nachmittag etwa 200 Personen an 35 Orten festgenommen. Die Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" hatten in der Hauptstadt mitten im Berufsverkehr gegen 7:30 Uhr begonnen.



Auf zahlreichen Straßen versuchten Mitglieder mit Straßenblockaden, den Verkehr zum Stillstand zu bringen. Die Polizei bot bis zu 500 Einsatzkräfte auf.