2014 haben 35.441 Menschen in Deutschland eine Ersatzfreiheitsstrafe durch Arbeiten für das Gemeinwohl abgewendet. 2023 waren es nur noch 12.401 Menschen – also ein Rückgang um etwa 66 Prozent. Das zeigt der aktuelle Statistische Bericht der Staatsanwaltschaften. Man könnte spekulieren, dass dieser Rückgang daran liegt, dass weniger Menschen von Ersatzfreiheitsstrafen betroffen waren. Doch die Statistik zeigt hier nur einen vergleichsweise geringen Rückgang: 15 Prozent von 2014 zu 2023.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist das Bild weniger klar, wie Zahlen der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg und des sächsischen Justizministeriums zeigen. Die Anzahl der Hafttage, die durch gemeinnützige Arbeit eingespart wurden, ist zwar von 2020 auf 2024 in Sachsen und Sachsen-Anhalt deutlich zurückgegangen – in Sachsen um fünf und in Sachsen-Anhalt um 17 Prozent – dies ist jedoch kein linearer Trend, da sich in den Jahren dazwischen Ausschläge nach oben zeigen. Zudem fehlen teils einheitliche Erhebungen zur Zahl der verurteilten Personen, in deren Fall eine Ersatzfreiheitsstrafe angeordnet wurde.